Покусаного собакой 5-летнего мальчика на вертолете доставили в Петербург

По предварительным данным на мальчика напала собака. Фото: pixabay.com

По предварительным данным на мальчика напала собака. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе Ленобласти госпитализировали 5-летнего мальчика с множественными ранами. По предварительным данным, на ребенка напала сторожевая собака.

Вечером 15 мая 33-летняя женщина доставила 5-летнего сына в одну из больниц Выборга. Оттуда его санитарной авиацией переправили в Петербург. Состояние мальчика медики оценивают как тяжелое, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, на мальчика на въезде в СНТ в поселке Гончарова напала собака. Животное было на привязи у сторожевого строения.

Информация передана в полицию Выборгского района Ленобласти. Проводится проверка. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленинградской области возбудили уголовное дело после нападения собаки на трехлетнего мальчика.