В Ленобласти возбудили уголовное дело после нападения собаки на трехлетнего ребенка

В Луге проводится доследственная проверка после нападения бездомной собаки на трехлетнюю девочку.

Обо всем стало известно в пятницу, 8 мая. Уголовное дело было возбуждено по факту халатности.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по области, 24 апреля в СМИ была размещена информация о том, что на улице деревни Белое собака напала на девочку, которая гуляла со своей сестрой. Ребенок получил рваные раны лица и был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

В настоящее время установятся все обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Волховском районе бродячая собака напала на беременную жительницу. Пострадавшая осталась в живых и отделалась только укусом – помогла плотная зимняя одежда. Обо всем рассказал муж пострадавшей.