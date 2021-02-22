В Петербурге почтили память пожарных, погибших при тушении гостиницы «Ленинград»

Инцидент, унесший 16 жизней, произошел 30 лет.

В Санкт-Петербурге почтили память героев-пожарных, которые умерли при тушении гостиницы «Ленинград» 30 лет назад. Инцидент произошел 23 февраля 1991 года, в результате скончались девять пожарных, милиционер и шесть человек, находившихся в отеле. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В честь героев с 1995 года проводится Международный турнир по мини-футболу, в котором участвуют команды огнеборцев из регионов России и зарубежных стран.

«Это был трагический день в истории нашего города. Пожар тушили четыреста человек. Погибли девять ваших товарищей и один милиционер. Вечная им память»,

— сказал Александр Беглов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мужчин предупредили о самых вредных продуктах перед праздником 23 февраля.