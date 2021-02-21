Мужчин предупредили о самых вредных продуктах перед праздником 23 февраля 

Мужчин предупредили о самых вредных продуктах перед праздником 23 февраля 
От майонезных салатов придется отказаться. Фото: Pixabay

Мужское население России призвали отказаться от большого количества майонезных салатов на февральские праздники. Продукт является вредным для здоровья.

Об этом заявила диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с URA.RU. По словам специалиста, майонез может вызвать ожирение и проблемы со здоровьем.

«Самый вредный продукт на столе – это майонезные салаты. Наши мужчины сейчас толстеют, очень много испытывают стресса», – пояснила диетолог.

Кроме этого, стали известны и напитки, которые не стоит употреблять в большом количестве. Так под запрет попадают соки и газировки из-за количества сахара, который может привести к несварению в животе. Об этом мужчин предупредила диетолог Анжелика Дюваль.

Что касается алкоголя, то специалист призвала употреблять его равномерно. В данном случае можно будет обойтись без серьезных последствий. Главное, что на столе должны быть овощи, которые наполнены витаминами, добавила эксперт.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что врач перечислил продукты, на которые чаще всего бывает аллергия.

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