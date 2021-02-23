В здании на Индустриальной в Гатчине произошел пожар

В здании на Индустриальной в Гатчине произошел пожар
Спасатели потушили пожар. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во вторник, 23 февраля, в Гатчине на улице Индустриальной произошел пожар.

Спасателям потребовалось полчаса, чтобы потушить горящее здание. Сообщение о пожаре на пульт диспетчера поступило в 14:20 мск.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, горело нежилое здание на площади в 12 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось к 14:54.

О пострадавших не сообщается. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что все случилось на Магнитогорской улице. Там загорелось здание склада – по предварительным данным, причиной стало короткое замыкание.

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