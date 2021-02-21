На Магнитогорской в пожаре погиб один человек

На Магнитогорской в пожаре погиб один человек
Спасатели потушили пожар. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Пока что непонятно, что именно стало причиной инцидента.

В Красногвардейском районе сегодня, 21 февраля, произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на Магнитогорской улице. Там загорелось здание склада – по предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. На место прибыли спасатели, которые на данный момент ликвидировали пожар. Известно, что скончался как минимум один человек.

В помещении нашли пять кроватей и ёмкости со спиртом. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти разбираются в обстоятельствах аварии с двумя погибшими. Полицейские выясняют причины инцидента.

красногвардейский район новости СПб пожар


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Собчак вслед за ЮрКиссом хочет получить орден
Жена Мягкова объяснила, почему не пришла на похороны актера
На Магнитогорской в пожаре погиб один человек
В России зарегистрировали тест для выявления британского штамма коронавируса
Беглов рассказал, чем запомнилась рабочая неделя
В Сосновом Бору появится ветеринарная клиника за 40,6 млн рублей
Доверчивая пенсионерка из Петербурга десять раз переводила деньги мошенникам
В Ленобласти разбираются в обстоятельствах аварии с двумя погибшими