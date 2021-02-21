На Магнитогорской в пожаре погиб один человек

Пока что непонятно, что именно стало причиной инцидента.

В Красногвардейском районе сегодня, 21 февраля, произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось на Магнитогорской улице. Там загорелось здание склада – по предварительным данным, причиной стало короткое замыкание. На место прибыли спасатели, которые на данный момент ликвидировали пожар. Известно, что скончался как минимум один человек.

В помещении нашли пять кроватей и ёмкости со спиртом. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти разбираются в обстоятельствах аварии с двумя погибшими. Полицейские выясняют причины инцидента.