В Ленобласти разбираются в обстоятельствах аварии с двумя погибшими

В аварии погибли два человека. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В аварии погибли два человека. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Полицейские выясняют причины инцидента.

В Волховском районе вечером 20 февраля произошла смертельная авария. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, каковы причины инцидента. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось в субботу на автодороге Волхов-Кисельня-Черноушево. Там столкнулись грузовик с прицепом и легковой автомобиль. По предварительным данным, большегруз вылетел на встречную полосу, что и стало причиной аварии.

Известно, что за рулем автомобиля сидела женщина, с ней в салоне ехал муж. Оба получили серьезные травмы и скончались на месте.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейские выясняют обстоятельства смертельной аварии на Маршала Блюхера.