Полицейские выясняют обстоятельства смертельной аварии на Маршала Блюхера

В результате аварии скончался пешеход. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В результате аварии скончался пешеход. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В результате инцидента скончался 46-летний пешеход.

В Калининском районе 20 февраля произошла смертельная авария. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства инцидента: им предстоит понять, кто виноват в инциденте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Маршала Блюхера. Там Range Rover наехал на пешехода, который переходил дорогу вне «зебры». Из-за полученных травм мужчина скончался на месте.

Непонятно, каковы обстоятельства происшествия и что стало причиной.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что прицеп грузовика «Почты России» перекрыл движение по Софийской в сторону КАД. Пользователи предполагают, что всему виной — скользкая дорога и накаты, образовавшиеся в результате ночного снегопада.