Дмитрий Нагиев назвал свою службу в армии бесцельно потраченным временем

Дмитрий Нагиев назвал свою службу в армии бесцельно потраченным временем
Дмитрий Нагиев. Фото: instagram.com/nagiev.universal

Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев заявил, что его служба в армии это бесцельно потраченное время.

При этом он отметил, что, возможно, служба в армии закалила его.

«Но, вероятно, эту самую закалку можно получить в спорте, а еще лучше — в библиотеке», — цитирует его «АиФ».

Нагиев выразил надежду, что нынешняя армия изменилась. Он отметил, раньше в армии было много дедовщины, от которой спасало только владение боевыми искусствами. По его словам, дедовщина уничтожает человеческое достоинство.

23 февраля в России отмечается «День защитника Отечества». Праздник зародился еще в СССР, тогда 23 февраля ежегодно отмечался как всенародный праздник — «День Советской Армии и Военно-морского флота».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что популярный актер и ведущий Дмитрий Нагиев ревностно оберегает свою личную жизнь от посторонних, однако недавно впервые рассказал о своей любимой женщине. Кто избранница Нагиева, остается неизвестным, хотя влюбленные вместе уже много лет.

23 февраля армия дмитрий нагиев телеведущий


 

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