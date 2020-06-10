Дмитрий Нагиев впервые рассказал о любимой женщине

По словам Дмитрия, любовь — это вовсе не ежедневная работа, а «легкость бытия, абсолютное взаимопонимание, растворение друг в друге». Фото: Instagram @nagiev.universal

По словам Дмитрия, любовь — это вовсе не ежедневная работа, а «легкость бытия, абсолютное взаимопонимание, растворение друг в друге». Фото: Instagram @nagiev.universal

Популярный актер и ведущий Дмитрий Нагиев ревностно оберегает свою личную жизнь от посторонних, однако недавно впервые рассказал о своей любимой женщине.

Кто избранница Нагиева, остается неизвестным, хотя влюбленные вместе уже много. По словам Дмитрия, его любимая женщина — его лучший друг. Он отметил, что «понты», которые сейчас используют во многих пародиях на шоумена как его характерную черту, совсем не присущи «настоящему» Нагиеву. Главное для ведущего — любовь.

Актер подчеркнул, что сознательно держит в тайне свою личную жизнь, поскольку, как считает Дмитрий, знать и оценивать артиста должны лишь по карьерным достижениям. Он объяснил, что, даже придя на премьеру, они с избранницей сидят в разных концах зала. При этом условия конспирации совершенно не печалят актера.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Нагиев пожертвовал 10 миллионов рублей на закупку аппаратов ИВЛ.