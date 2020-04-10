Дмитрий Нагиев пожертвовал 10 миллионов на закупку аппаратов ИВЛ

Дмитрий Нагиев пожертвовал 10 миллионов на закупку аппаратов ИВЛ
Дмитрий Нагиев. Фото: instagram.com/nagiev.universal

Дмитрий Нагиев внес крупный вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в России.

Телеведущий перечислил 10 миллионов рублей на счет одного из российских фондов. Средства пойдут на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких.

Как сообщает Cosmopolitan, доброе дело шоумен афишировать не стал, однако известно, что крупную сумму он пожертвовал из личных сбережений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число жертв новой инфекции во всем мире достигло 100 тысяч человек. Несмотря на предпринимаемые карантинные и самоизоляционные меры, заболевает все больше людей.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила вспышку инфекции COVID-19 пандемией.

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