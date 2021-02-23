Ветер сдул светофор на перекрестке Ленинского и Народного Ополчения

Вечером в Петербурге на пересечении проспектов Народного Ополчения и Ленинского ветер покосил светофор. Об этом рассказали очевидцы в соцсети.

«На перекрестке Ленинского и Ополчения ветром сдуло светофор», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербурге» в социальной сети «Вконтакте».

«Этот светофор там всегда при ветре раскачивается как ненормальный!», — пишут пользователи Сети.

Сегодня в Петербурге бушует сильный ветер и идет снегопад. Плохие погодный условия стали причиной ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во вторник, 23 февраля, на дороге, ведущей по дамбе из Кронштадта в Петербург, образовалась пробка длиною в три километра. Причиной пробки стало ДТП с участием десяти легковых автомобилей. По предварительной информации, ДТП произошло из-за плохих погодных условий.