Массовое ДТП на петербургской дамбе заблокировали выезд из Кронштадта

Во вторник, 23 февраля, на дороге, ведущей по дамбе из Кронштадта в Петербург, образовалась пробка длиною в три километра.

Причиной пробки стало ДТП с участием 13 легковых автомобилей. по предварительной информации, ДТП произошло из-за плохих погодных условий.

«Жуткая пробка на дамбе. Бригады скорой и пожарной проехали мимо нас. Пока не знаем, что произошло», — сообщили очевидцы в группе «Подслушано в Кронштадте».

На место происшествия прибыли скорая и спасатели. Сегодня опять прошел снегопад, из-за которого ухудшилась ситуация на дорогах города. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАД в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием фуры и легкового авто. На место приехали скорая помощь, реанимация и сотрудники ГИБДД.