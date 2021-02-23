В ВОЗ назвали примерные сроки окончания пандемии коронавируса

Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Горожанам стоит быть осторожнее и соблюдать все меры предосторожности. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Эксперты считают, что к началу 2022 году ситуацию нормализуется.

Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге рассказал, когда закончится пандемия коронавируса. Он считает, что ситуация кардинально изменится к началу 2022 год. Об этом пишет РИА Новости.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что худший сценарий позади и сейчас специалисты с уверенность говорят, что знают о вирусе довольно многое. Ученые изучили инфекцию и знают, что делать.

Клюге считает, что вирус вряд ли исчезнет из человеческой популяции, но уже через год не будет нужды в жестких ограничениях. При этом эксперт добавил, что прогнозы приблизительные.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Греции зарегистрировали несколько случаев серьезных осложнений после вакцинации от COVID-19.