В марте появятся прямые авиарейсы между Петербургом и Кемерово

В марте появятся прямые авиарейсы между Петербургом и Кемерово
Появится прямой рейс уже в марте. Фото: pixabay.com

Первый самолет из Пулково вылетит 3 марта 2021 года.

Из Санкт-Петербурга начнут летать самолеты до Кемерово. Прямые рейсы анонсировала авиакомпания Nordwind Airlines. Известно, что первый полет состоится 3 марта, о чем рассказал перевозчик на своей официальной странице в Instagram.

«Прямые регулярные рейсы с 3 марта дважды в неделю – по средам и воскресеньям»,

— говорится в сообщении.

Известно, что билет в одну сторону будет стоить минимум три тысячи рублей. В пути пассажиры будут проводить 4 часа 20 минут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия открывает авиасообщение с Грецией и Сингапуром. У россиян будет возможность улететь в Афины из Москвы — рейсы будут выполняться два раза в неделю. В Сингапур рейсы также будут улетать из столицы — три раза в неделю.

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