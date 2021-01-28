Россия открывает авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Российские власти решили возобновить международное авиасообщение с двумя странами. Самолеты начнут летать в Грецию и Сингапур с 8 февраля.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19, у россиян будет возможность улететь в Афины из Москвы — рейсы будут выполняться два раза в неделю. В Сингапур рейсы также будут улетать из столицы — три раза в неделю.

В сообщении оперштаба говорится, что решение об открытии границ было принято по итогам обсуждения и с учетом эпидемической обстановки в Греции и Сингапуре. Авиасообщение будет восстановлено на взаимной основе.

Также стало известно, с 8 февраля международные авиаперелеты будут доступны из Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска.

Кроме того, с этой даты будет увеличено количестве регулярных рейсов в Египет, но не более одного рейса в неделю из каждого аэропорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что авиасообщение открыто, но посетить нельзя: почему петербуржцы не смогут попасть в Финляндию.