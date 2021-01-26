Авиасообщение открыто, но посетить нельзя: почему петербуржцы не смогут попасть в Финляндию

Жителям Петербурга недолго пришлось радоваться новостям о возобновлении авиасообщения с Финляндией. Истосковавшимся по европейским сырам горожанам придется подождать еще. Финская сторона выступила с разъяснением: граница не открыта, а свободный въезд на территорию страны пока не стал реальностью.

В понедельник, 25 января, председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение об отмене ограничений на въезд в Россию граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара. Сообщалось также, что с 27 января авиасообщение с Финляндией будет возобновлено.

Разочарование не заставило себя долго ждать. Жителям Петербурга, которые уже рванули искать заграничные паспорта с финскими визами, придется отложить сборы.

Представитель МВД Суоми Эриикки Койстинен уже выступил с разъяснениями. По его словам, Финляндия не открывает границы с Россией.

«Граждане России не смогут свободно приезжать в Финляндию», — уточнил он. Ограничения на туристические поездки, по словам представителя МВД, продлится, по меньшей мере, до 25 февраля.

Попасть в Финляндию по-прежнему могут отдельные категории граждан России. На визу могут рассчитывать владельцы дипломатических и служебных паспортов, водители международных грузов. Визу предоставят членам семей граждан Финляндии и владельцам недвижимости в стране. Последним разрешат въезд, если в стране их ждут неотложные дела по поддерживанию или обслуживанию недвижимости. Уважительной причиной для въезда также сочтут серьезные семейные обстоятельства, например, рождение ребенка, болезнь близкого, свадьба или похороны.

Как писала Gazeta.SPb, россияне, которые прибывают в Финляндию, должны проходить тест на коронавирус. При этом больше половины отказываются это делать. Сдать анализ можно бесплатно.