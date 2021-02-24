Стало известно, почему трамваи и троллейбусы утром объезжают Невский и Литейный

Стало известно, почему трамваи и троллейбусы утром объезжают Невский и Литейный
В Петербурге ограничили движение трамваев и троллейбусов. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Стало известно, почему трамваи и троллейбусы утром 24 февраля объезжают ряд улиц в Центральном районе Петербурга. Причиной тому стало погашение напряжения.

Ограничения действуют с 6:32 до 6:47 утра и далее с 7:16 часов, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамваи идут в объезд Невского проспекта, Литейного проспекта, проспекта Обуховской Обороны, моста Александра Невского, Суворовской площади и Суворовского проспекта.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на КАД в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием фуры и легкового авто. На место приехали скорая помощь, реанимация и сотрудники ГИБДД.

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