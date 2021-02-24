Движение трамваев и троллейбусов в центре Петербурга восстановлено

Движение трамваев и троллейбусов в центре Петербурга восстановлено
В Петербурге восстановили движение трамваев и троллейбусов. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

В центре Петербурга восстановили движение общественного электротранспорта после отключения напряжения.

Об этом стало известно сегодня, 24 февраля. Как сообщили в пресс-службе петербургского ГУП «Горэлектротранс», ранним утром в городе изменилось движение ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов в связи с погашением напряжения.

Электротранспорт объезжал мост Александра Неского и площадь Александра Невского, а также Невский проспект, Литейный проспект, проспект Обуховской Обороны, Суворовский проспект и Суворовскую площадь.

Проблемы с напряжением начались в 06:32 и продолжались до 08:37, после чего движение восстановили.

«В 8:37 восстановлено движение в центре. Трамваи №№ 7, 24, 65, троллейбусы №№ 1, 10, 14, 16, 22, 23 следуют по регулярным маршрутам», — уточнили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилисты проводят утро в семибалльных пробках в Петербурге.

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