Автомобилисты проводят утро в семибалльных пробках в Петербурге

После праздников Петербург начал рабочую неделю с семибалльных пробок на заснеженных дорогах. Дорожную ситуацию осложняют множественные ДТП.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 08:15 утра, сейчас пробки в городе оцениваются на семь баллов. Ближе к 10 утра они должны снизиться до пяти баллов, а еще через час — до четырех.

Самые большие заторы собрались на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом, на Московском проспекте в сторону центра, Октябрьской набережной и Дальневосточном проспекте. Водители толкаются на Литейном проспекте, Садовой улице, Светлановской площади и выездах из пригородов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что водителей в Петербурге предупредили о новых ограничениях движения.