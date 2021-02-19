Водителей в Петербурге предупредили о новых ограничениях движения

Водителей в Петербурге предупредили о новых ограничениях движения
Движение будет будет ограничено. Фото: pixabay

Водителей Петербурга ждут новые ограничения движения. Об этом сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

Так, с 20 февраля по 8 марта в связи с производством работ по прокладке канализационных сетей ограничивается движение транспорта по Витебскому проспекту от Звёздной улицы до Шекснинского переулка.

С 22 по 28 февраля и с 31 марта по 3 апреля движение будет ограничено по 16-17-ой линии В. О. от Камской ул. до Малого пр. В.О.

С 23 февраля по 15 марта ограничивается движение транспорта по Мебельной улице от Гаккелевской улицы до Стародеревенской улицы.

С 24 февраля по 21 марта закрываться движение транспорта по Железнодорожному проспекту и улице Бабушкина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Санкт-Петербурге введут ограничения дорожного движения с 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. Известно, что движение транспорта ограничат по Вознесенскому проспекту от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы в связи с ремонтом одного из зданий.

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