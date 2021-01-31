В ГАТИ сообщили об ограничениях дорожного движения со 2 февраля

В ГАТИ рассказали об ограничениях движения. Фото: Google View

В ГАТИ рассказали об ограничениях движения. Фото: Google View

Они будут связаны с ремонтом здания на Вознесенском проспекте.

В Санкт-Петербурге введут ограничения дорожного движения с 2 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Известно, что движение транспорта ограничат по Вознесенскому проспекту от Большой Морской улицы до Малой Морской улицы в связи с ремонтом одного из зданий. На участке дороги разместят пешеходную галерею и фасадные леса. Работы планируют завершить к 31 мая 2021 года.

Напоминаем, что в Петербурге сейчас перекрыт центр города из-за несанкционированных протестных акций. Людей массово задерживают, они тем временем идут в сторону здания ЗакСа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве 31 января ограничат продажу алкоголя и закроют кафе и рестораны в центре.