В Москве 31 января ограничат продажу алкоголя и закроют кафе и рестораны в центре

В Москве накануне протестных акций 31 января власти рекомендовали владельцам заведений в центре закрыться, а продажу алкоголя и напитков в стеклянной таре в этом районе и вовсе решили ограничить с 9 до 23 часов.

Руководитель московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк прокомментировал заявление столичных властей. Он подчеркнул, что закрытие заведений носит рекомендательный характер, а тот факт, что дирекции торговых центров ГУМ, ЦУМ, «Детский мир» и «Охотный ряд» приняли решение не работать 31 января, не связан с точками общепита.

Напомним, что в воскресенье, 31 января, в России планируются очередные незаконные протестные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. Он находится в «Матросской тишине» с 18 января, обвиняемый в неоднократных нарушениях условий прохождения испытательного срока по делу «Ив Роше».

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