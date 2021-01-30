Митянина призывает петербургских подростков не участвовать в незаконных митингах

Протестующие на незаконном митинге в поддержку Алексея Навального в Петербурге в субботу, 23 января. Фото: Gazeta.SPb

Протестующие на незаконном митинге в поддержку Алексея Навального в Петербурге в субботу, 23 января. Фото: Gazeta.SPb

Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина предостерегает подростков от участия в незаконных протестных акциях и напоминает родителям, что они несут ответственность за действия своих детей.

Обращение к школьникам, их мамам и папам детский омбудсмен опубликовала в субботу, 30 января, на своей официальной странице в социальной сети «Вконтакте». Митянина подчеркнула, что организаторы митингов, призывающие к участию несовершеннолетних, делают это с целью провокации скандалов и беспорядков. «Дети — объект политических манипуляций», — заявила чиновница.

Митянина также считает, что родители обязаны объяснить детям, что подобные призывы «циничны и противозаконны». Детский омбудсмен напомнила, что во время предыдущей незаконной акции, прошедшей 23 января, были задержаны несколько детей — самым младшим из них было 9 и 12 лет. Уполномоченный по правам ребенка предупредила и об опасности заражения коронавирусом в толпе.

Ранее gazeta.spb.ru рассказывала о том, как прошел субботний митинг в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Петербурге. После этой акции сторонники политика призвали граждан вновь выходить на улицы 31 января.