Суд Петербурга прекратил дело в отношении инвалида, задержанного на несогласованной акции протеста

Петроградский районный суд Петербурга прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении инвалида по зрению Юрия Семенова.

Производство прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что 31 января Семенов участвовал «в одновременном пребывании граждан в общественном месте, которое не является публичным мероприятием, в нарушение санитарных норм и правил» на Пионерской площади Петербурга.

Мужчина вину отрицал. Он объяснил, что является инвалидом второй группы по зрению и слеп на один глаз. Он также отметил, что в тот день проходил мимо Пионерской площади, до него доносился шум, но он плохо видел то, что происходило. Его задержали.

Напомним, 23, 31 января и 2 февраля во многих городах России, в том числе и в Петербурге прошли несанкционированные акции в поддержку блогера и оппозиционера Алексея Навального. Несогласованные акции сопровождались задержаниями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Санкт-Петербурге задержали, а затем оштрафовали глухонемого участника несанкционированного митинга, который состоялся 31 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Мужчина якобы скандировал лозунги вместе с другими протестующими.