С начала зимы из Петербурга вывезли почти 864 тыс. кубометров снега

Петербург пережил сильные снегопады. В Смольном подвели итоги. Так, с начала зимы из города вывезли почти 864 тыс. кубометров снега.

Только за последние девять дней вывезли 111 тыс. кубометров.

С 15 по 23 февраля высота выпавшего снега превысила 40 см. Больше всего снега выпало на прошедших выходных — более 33 см.

В уборке улиц и дорог прошлой ночью участвовали 1 247 единиц техники и 307 работников ручного труда. Утром 24 февраля улицы убирали 1163 уборочные машины и 1228 работников ручного труда.

По прогнозам синоптиков, днем 24 февраля будет идти снег, переходящий в мокрый снег, а местами и в дожди. Возможна гололедица, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Столбики термометров покажут 0…+2 градусов, в Ленобласти температура воздуха будет на уровне -3…+2 градусов, на востоке похолодает до -7 градусов. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.