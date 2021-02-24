Рейс Петербург — Омск перенаправили в Новосибирск из-за непогоды

Самолет из Петеребурга, перенаправленный в Новосибирск из-за непогоды, вылетел в Омск. Фото: unsplash.com

Самолет из Петеребурга, перенаправленный в Новосибирск из-за непогоды, вылетел в Омск. Фото: unsplash.com

Аэропорт «Омск-Центральный» возобновил прием рейсов, которые были приостановлены из-за непогоды.

Летевший из Петербурга в Омск самолет перенаправили в Новосибирск из-за сильной метели, пишет ТАСС. Также в крупнейших город Сибири были перенаправлены рейсы из Москвы и Екатеринбурга. Всего попасть в Омск не смогли семь самолетов.

На данный момент снегопад утих, прием рейсов возобновлен. Самолет из Петербурга, перенаправленный в Новосибирск, вылетел в Омск.

На Омск обрушилась непогоды. Порывы ветра достигали 21 метра в секунду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Проблемы с авиасообщениями вызвали плохие погодные условия в столице. Пассажиры рейса «Петербург – Москва» авиакомпании S7 провели несколько часов в самолете. Воздушное судно прибыло в Домодедово и не могло пристыковаться, доехав до терминала.