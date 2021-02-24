В Петербурге волонтеры доставили 173 тысячи гуманитарных наборов

Помощь оказывают пожилым, одиноким и многодетным семьям.

В Санкт-Петербурге с октября 2020 года волонтеры в рамках акции #МыВместе доставили более 173 тысяч гуманитарных наборов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 24 февраля.

Получателями наборов стали пожилые и одинокие люди, а также многодетные семьи. Волонтеры помогают им в связи с пандемией коронавируса: некоторые граждане не могут покидать дома и вынуждены сидеть на самоизоляции, чтобы не заболеть. Им доставляли продукты первой необходимости, среди которых крупы, чай, печенье, мука, сахар, растительное масло, а также молочная продукция (сметана, творог).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге более 4 тысяч продуктовых наборов доставили волонтеры за сутки.