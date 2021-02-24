С датой послания Путина парламенту пока не определились

Песков заверил, что как только это произойдет, Кремль поделится информацией с журналистами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня, 24 февраля, прокомментировал слухи о назначении даты послания президента РФ Владимира Путина парламенту. Он заверил, что пока нет понимания, когда глава государства выступит. Об этом пишет ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что дата не назначена. Он заверил, что как только она станет известна – всех журналистов оповестят. Напоминаем, что Песков уже рассказывал, что Путин собирается учесть прошедшие протестные акции и предстоящие в этом году выборы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Песков прокомментировал возможность отмены призыва в России. Он отметил, что этот вопрос не обсуждается и вряд ли однажды призыв перестанет быть обязанностью.