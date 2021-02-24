В ГУП «ТЭК СПб» объяснили, зачем завели аккаунт в TikTok

У петербургского ГУП «ТЭК СПб» появилась своя страница в TikTok. В тренды социальной сети выходят видео с переодеваниями, танцами и рецептами, из-за модных видеороликов в России увольняют сотрудников полиции, а в США – приложение и вовсе пытались заблокировать. Пока аудитория у энергетиков из Северной столицы скромная.

Страница петербургского ГУП «ТЭК СПб» в TikTok выглядит пока просто. На ней – всего три видео. Уточняется, что она является официальным аккаунтом предприятия. Подписчиков у него немного – 15 человек. Один из роликов рассказывает о преимуществах компании, другой показывает сотрудников, играющих в футбол на снегу.

Выбор необычной площадки Gazeta.SPb объяснили в ГУП «ТЭК СПб». Там заметили, что предприятие работает с любой аудиторией.

«TikTok стал подходящей площадкой для размещения видеоконтента о специфике работы теплоэнергетических объектов, людей, трудящихся на них, а также социальной и спортивной жизни предприятия», — добавили в пресс-службе компании.

Отметим, что у предприятия, как и у других петербургских организаций и ведомств, есть и свой Telegram-канал.

После того, как Роскомнадзор в 2018-м году объявил блокировку мессенджера, канал ГУП «ТЭК» переехал в «Там Там». Туда же переместился, в том числе канал Следственного комитета. Примеру ТЭКа тогда последовал и ряд других петербургских ГУПов. Кстати, ГУП «Петербургский метрополитен» так и продолжил публиковать информацию о закрытиях станций в мессенджере Павла Дурова.

Об отмене ограничений Роскомнадзор объявил только летом прошлого года. Впрочем, и петербургские чиновники, и многие ведомства вернулись после непродолжительного перерыва в Telegram куда раньше.