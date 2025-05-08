Следователи запрашивают информацию о Яне Липинском с его бывшего места работы

Полиция начала запрашивать информацию о бывшем главе муниципального округа Семеновский в Санкт-Петербурге Яне Липинском.

Редакции Gazeta.SPb стало известно, что правоохранители направили запрос по одному из бывших мест работы Липинского и в рамках оперативно-розыскных мероприятий попросили предоставить информацию об экс-главе петербургского МО, в том числе, причину увольнения.

Статья, в рамках которой проводится расследование, не называется, однако делом занимается ОМВД по Валдайскому району Новгородской области.

Напомним, что главой МО Семеновский Липинский был с 1 октября 2019 года по 26 сентября 2024 года. После работал в Социальном фонде России. Также в конце декабря 2023 года партия «Единая Россия» исключила Липинского из своих рядов.

Это случилось сразу после того, как суд лишил экс-депутата прав на управление автомобилем за вождение в нетрезвом виде. Были также приостановлены его полномочия секретаря в муниципальной ячейке.

Сам Липинский уроженец Соснового Бора в Ленинградской области. В 2013 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, а в 2017 — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

В сентябре 2019 года избрался в совет МО Семеновский. На момент избрания был главным помощником депутата Законодательного собрания Петербурга Сергея Соловьева.

В 2024 году вновь участвовал в выборах в МО Семеновский как самовыдвиженец, но получил отказ в регистрации.