В Петербурге таможенников оштрафовали из-за взяточничества

Таможенников оштрафовали на несколько миллионов рублей. Фото: pixabay.com

Таможенников оштрафовали на несколько миллионов рублей. Фото: pixabay.com

Расследование уголовного дела продолжается.

Сотрудников Турухтанного таможенного поста Балтийской таможни Северо-Западного таможенного управления признали виновными в совершении коррупционных преступлений. Об этом сегодня, 24 февраля, сообщили на сайте СК РФ по Санкт-Петербургу.

В следственном комитете заявили, что заместитель начальника таможенного поста получал крупные взятки, а еще подчиненные выполняли роль посредников. За деньги они обещали покровительство различным лицам – сумма зависела от количества перемещаемого товара.

В общей сложности начальник поста получил около 1 млн 400 тысяч рублей в виде взятки. Их схему рассекретили в ходе очередной цепочки противоправных действий.

Задержанные признали вину и пообещали сотрудничать со следствием. В итоге были выявлены все участники схемы. На данный момент наказан начальник таможенного поста, который должен выплатить штраф в размере пяти миллионов рублей. Таможенный инспектор должен заплатить два миллиона рублей. Обоим временно запретили занимать должности в органах государственной власти.

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