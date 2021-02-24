Путин подписал закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ

Российский президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий многомиллионные штрафы за несоблюдение закона об устойчивом интернете и санкции в отношении российских СМИ и граждан со стороны владельцев информационных ресурсов.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 24 февраля.

За нарушение оператором связи порядка установки или эксплуатации технических устройств по противодействию угрозам устойчивого и безопасного рунета грозит штраф для должностных лиц в размере от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей (ИП) — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Отказ оператора связи требований установить или применять технические средства контроля за соблюдением требований, предусматривающих ограничение доступа к информации граждан, оштрафуют на сумму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей, должностных лиц — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, ИП — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Игнорирование собственниками сайтов и других ресурсов предупреждений о нарушении прав и свобод граждан РФ, в том числе о недопустимости цензуры в отношении российских СМИ может обернуться денежным наказанием для граждан в размере отт 50 тыс. до 100 тыс. рублей, должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, юрлиц — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин подписал закон об увеличении штрафов за неповиновение силовикам.