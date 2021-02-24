В Киришах появится памятник возле больницы погибшим врачу и медсестре от Covid-19

В Киришах появится памятник возле больницы погибшим врачу и медсестре от Covid-19
Погибшим медикам поставят памятник. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

Киришская клиническая межрайонная больница запустила конкурс на эскиз монумента для врача и медицинской сестры, которые скончались от коронавирусной инфекции.

Об этом стало известно в среду, 24 февраля. Информация появилась в паблике «Минус коронавирус. Ленобласть» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что принять участие в создании памятника может любой желающий, – для этого нужно отправить эскиз монумента в личные сообщения группы, а также в сообщения Киришской КМБ. Работы будут приниматься до 1 мая текущего года.

Отметим, что в заявке нужно указать свои ФИО и контактный номер телефона.

Организаторы охарактеризовали цель конкурса, как увековечивание подвига киришских медиков во время пандемии коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Петербурге стартовала вакцинация от COVID-19 в торговых центрах.

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