Бригада Алексея Матюнина будет судить матч «Зенита» с «Ростовом»

Бригада Алексея Матюнина будет судить матч «Зенита» с «Ростовом»
"Зенит" сыграет дома. Фото: Baltphoto

«Зенит» сыграет против «Ростова» в рамках 20-го тура чемпионата России по футболу. Матч рассудит бригада Алексея Матюнина.

Об этом стало известно в среду, 24 февраля. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, поединок «Зенита» для Алексея Матюнина станет уже 15-м с участием клуба из Северной столицы. При его судействе сине-бело-голубые 8 раз выигрывали и 3 раза терпели поражение. Еще 3 игры заканчивались ничейными результатами.

Отметим, что в состав пригады входят ассистенты Владимир Миневич и Денис Березнов, резервный арбитр Владимир Сельдяков и специалисты VAR Виталий Мешков и Николай Еремин.

Матч «Зенит – Ростов» пройдет в Петербурге в субботу, 27 февраля. Команды выйдут на «Газпром Арену» в 16:30 по московскому времени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге появится комикс про Дзюбу перед Евро-2020.

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