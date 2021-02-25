В Петербурге в четверг ожидаются дожди и тепло

В четверг, 25 февраля, в Петербурге ожидается облачная погода. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, синоптическая ситуация в Северной столице будет определяться тёплым сектором обширного циклона.

В четверг ожидаются небольшие дожди, местами переходящие в мокрый снег, на дорогах будет гололед, поэтому водителям следует соблюдать осторожность. Кроме того, образуются очаги туманов.

Столбики термометров покажут +2…+4 градуса, в Ленобласти температура воздуха ожидается на уровне 0…+5 градусов, такие значения на 4-5 выше климатической нормы. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Вильфанд рассказал, какая погода ждет петербуржцев на Новый год. По его прогнозу, в течение предновогодней недели температура воздуха в Северной столице будет выше нормы на 4-8 градусов.