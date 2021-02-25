В Ленобласти откроются еще 11 прививочных пунктов от COVID-19

Таким образом, в Ленобласти будет работать 40 стационарных и мобильных прививочных пунктов. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Таким образом, в Ленобласти будет работать 40 стационарных и мобильных прививочных пунктов. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

В Ленинградской области с завтрашнего дня открываются дополнительные стационарные пункты вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом стало известно сегодня, 25 февраля.

Как сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти, 11 пунктов вакцинации, где местные жители региона смогут поставить прививку от COVID-19, откроются в пятницу, 26 февраля.

Таким образом, в Ленобласти будет работать 40 стационарных и мобильных прививочных пунктов, где можно пройти вакцинацию от коронавируса.

По данным оперштаба, от коронавируса привились уже более 30 тысяч жителей 47 региона. Вакцину получили более двух тысяч медиков, 1,6 тыс. учителей, 558 соцработников и 409 сотрудников силовых структур. Полный цикл вакцинации прошли более 8,6 тыс. человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что известно о COVID-19 в Петербурге и Ленобласти к 25 февраля.