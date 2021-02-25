Вакцинация в петербургских ТЦ и памятник медикам: что известно о COVID-19 в Петербурге и Ленобласти к 25 февраля

В Петербурге продолжается вакцинация. Власти города рассчитывают на то, что она поможет остановить распространение новой коронавирусной инфекции. В Ленобласти готовят памятник погибшим от COVID-19 врачу и медсестре. Gazeta.SPb рассказывает последние новости о коронавирусе в двух регионах.

Накануне, 24 февраля, в нескольких торговых центрах Петербурга открыли пункты вакцинации. Петербуржцы могут привиться от COVID-19 в пяти ТЦ.

Прививочные пункты заработали в «Невском Центре», «Сити Молл», «Европолис», «Охта Молл» и «Жемчужная плаза». Для хранения препарата закупили холодильное оборудование. Отметим, что в нескольких ТЦ в пунктах вакцинации работает персонал частных клиник, еще в двух – медики из городских больниц.

Петербуржцы могут привиться бесплатно в порядке живой очереди. Для этого с особой нужно взять паспорт и полис ОМС.

Отметим, что петербургские депутаты считают, что город испытывает дефицит вакцины. Парламентарий Борис Вишневский обратился с соответствующим запросом в Министерство здравоохранения. Он также просил объяснить целесообразность отправки препарата в другие страны в подобной ситуации. Нехватку ведомство не увидело, а комментировать поставку за границу там не стали.

Между тем, некоторые петербуржцы продолжают соблюдать режим самоизоляции – он рекомендован тем, кто находится в группах риска. Таким горожанам волонтеры доставляют гуманитарные наборы. По последним данным, в Петербурге с октября прошлого года в рамках акции #МыВместе было доставлено более 173 тысяч гуманитарных наборов.

В Ленобласти Киришская клиническая межрайонная больница запустила конкурс на эскиз монумента для врача и медицинской сестры, которые умерли от коронавируса. Принять участие в создании памятника может любой желающий. Таким образом организаторы хотят увековечить подвиг киришских медиков во время пандемии коронавируса.