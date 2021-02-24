Минздрав не увидел дефицита вакцины от COVID-19 в Петербурге – тревогу из-за нехватки били депутаты

В Министерстве здравоохранения не увидели нехватку доз вакцин от новой коронавирусной инфекции в Петербурге. По данным ведомства, прививку получили более 147 тысяч человек. Отправку препарата в другие страны там комментировать не стали.

Об этом в среду, 24 февраля, сообщил депутат петербургского Законодательного Собрания Борис Вишневский.

В конце января парламентарий отправил запрос в Министерство здравоохранения. Он обратил внимание на то, что в Аргентину Россия направила 1,2 млн доз вакцины против коронавируса, и отметил: в Петербурге препарата для местных жителей не хватает.

«В этой ситуации совершенно недопустимо и безответственно массовое отправление вакцины в другие страны», — говорилось в запросе.

В Министерстве здравоохранения отреагировали почти месяц спустя. Там отметили, что не могут комментировать сообщения об отправке вакцины в другие страны.

«О том, что они планируют увеличить поставки в Санкт-Петербург – также ни слова», — подчеркнул Борис Вишневский.

В министерстве лишь уточнили, что, по состоянию на середину февраля, в Северную столицу поставили 272 тысячи доз вакцины. При этом привить успели более 147 тысяч человек.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что Петербург в три раза отстает от Москвы по масштабам вакцинации. Такое заявление сделал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко. Он подчеркивал: спрос на вакцину в Северной столице растет с начала января, а процесс тормозит недостаточно развитая инфраструктура. В частности, он отмечал сложность записи – талоны для получения прививки успевают закончиться, пока человек переходит по всем ссылкам в Сети.

Десятниченко также обращал внимание и на дефицит препарата.

На фоне этого в феврале также стало известно о том, что городе план по вакцинации урезали почти в три раза. Если ранее планировалось, что прививку получат 3,5 млн петербуржцев, то теперь эта цифра составляет 1,2 млн человек.

Напомним, что в среду, 24 февраля, пункты вакцинации появились в пяти торговых центрах Петербурга – смотрите фоторепортаж Gazeta.SPb.