Петербург в три раза отстает от Москвы по масштабам вакцинации от COVID

По масштабам вакцинации от коронавирусной инфекции Петербург отстает от Москвы в три раза. Такое заявление сделал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко.

По его словам, спрос на прививку от новой болезни в Северной столице растет с начала января, но процесс тормозит недостаточно развитая инфраструктура.

Кандидат экономических наук подчеркнул, что многие желающие не успевают привиться. Пока человек переходит по ссылкам, пытаясь записаться на вакцинацию через Интернет, талоны на нее успевают закончиться.

По мнению эксперта, еще одной проблемой стал дефицит препарата, который не все регионы получают в достаточном количестве. Так, после месяца масштабной прививочной кампании в России вакцину получили лишь 1,5% населения.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Кремлю ничего не известно о дефиците вакцин от коронавирусной инфекции в каком-либо из российских регионов.