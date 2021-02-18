В Кремле не слышали о дефиците вакцины от коронавируса в регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве вакцинация проходит без очередей. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Москве вакцинация проходит без очередей. Фото: kremlin.ru

Кремлю ничего не известно о дефиците вакцин в каком-либо из российских регионов. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, власти не располагают информацией о том, что в регионах сформировался недостаток препаратов против Covid-19. И добавил, что внутренний спрос на прививку от новой болезни пока только «разгоняется» в России.

Как сообщили «РИА Новости», Песков подчеркнул, что в Москве нет никакого дефицита вакцины, но, возможно, есть сильный ажиотаж. Вакцинация происходит организованно, без очередей. Он не исключил, что такая же ситуация может быть в ряде других регионов.

Напомним, в Петербурге вакцинировано 178 тыс. 247 человек. Из них 42 тыс. 424 завершили цикл из двух инъекций. За сутки 9 тыс. 502 человека получили прививку первично, 4 тыс. 84 человека — вторично.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург получил более 48 тысяч доз вакцины от COVID-19.