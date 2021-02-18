Петербург получил более 48 тысяч доз вакцины от COVID-19

В Петербург поступила новая партия вакцины от коронавирусной инфекции. Город получил 48 тыс. 400 доз препарата. Об этом рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

В городе действует 123 прививочных пункта, 104 из них — на базе городских поликлиник, два — в федеральных учреждениях, 17 — в частных организациях. Роме того, работают три выездные бригады, которые вакцинируют горожан, которые проживают в стационарах.

В Петербурге вакцинировано 178 тыс. 247 человек. Из них 42 тыс. 424 завершили цикл из двух инъекций. За сутки 9 тыс. 502 человека получили прививку первично, 4 тыс. 84 человека — вторично.

Всего в Петербург поступило порядка 330 тыс. доз вакцины от COVID-19. В поликлиниках остается 102 тыс. доз. Всего с начала пандемии в городе выявлен 356381 случай заражения COVID-19.

Скончались 10597 человек. Выздоровело 275016 человек. За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18918 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что по словам специалиста, коронавирусная инфекция развивается в мире по схожему сценарию с пандемией «испанки», которая была 100 лет назад. Алексей Яковлев предполагает, что новая болезнь продержится в течение трех лет, как это характерно для гриппа.