Депутаты Петербурга бьют тревогу из-за нехватки вакцины от COVID-19: Вишневский требует запретить ее экспорт

В Петербурге кампания по вакцинации населения не может набрать ход. На фоне поручений президента России Владимира Путина довести вакцинацию от COVID-19 до показателей по гриппу полный цикл завершило меньше 7,8 тыс. петербуржцев. Депутаты констатируют: доз препарата не хватает.

Об этом заявил депутат Законодательного Собрания Петербурга Борис Вишневский.

Парламентарий обратил внимание на то, что Россия отправляет в Аргентину еще 1,2 миллиона доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. При этом в Петербурге, по данным депутата, препарата для местных жителей не хватает.

Так, в Петербурге по состоянию на 27 января вакцинировали чуть больше 43,4 тысяч человек. Полный же цикл прошли менее 7,8 тысячи.

«В этой ситуации совершенно недопустимо и безответственно массовое отправление вакцины в другие страны», — говорится в обращении депутата, которое он отправил в министерство здравоохранения. Он также попросил принять меры для увеличения числа доз вакцины в Петербурге.

Отметим, что применение российской вакцины «Спутник V» уже было одобрено в ряде стран. Договор с производителем на поставку препарата заключила Венгрия. Сообщалось также, что 28 января первую партию российской вакцины от коронавируса получит Боливия. Известно, что власти этой страны подписали контракт на поставку 5,2 млн доз российского препарата.

Свою партию, как ожидается, в пятницу, 29 января, получит Алжир.

Отметим, что в Петербурге развернуто пока только 88 пунктов, в которых можно сделать прививку от коронавируса. Ожидается, что в феврале пункты, где будут ставить бесплатные прививки, откроют в частных клиниках города. Проблему также рассчитывают решить, изменив назначения трех павильонов «Ленэкспо» и переоборудовать их под крупнейший пункт вакцинации.