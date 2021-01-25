В «Ленэкспо» откроют крупнейший в Петербурге пункт вакцинации от COVID

В Петербурге планируется изменить назначение трех павильонов «Ленэкспо», отделенных от «красной зоны», и переоборудовать их пункты для вакцинации. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

Изменения коснутся первого, второго и третьего павильонов. По словам градоначальника, эти корпуса не принимали ковид-пациентов. Площадка будет ориентирована на вакцинацию сотрудников городских предприятий. Уже есть заявки на 60 тыс. желающих.

Беглов рассказал в эфире «Радио России», что до конца января будет развернуто еще 26 пунктов вакцинации. 24 кабинета — при ведомственных и производственных площадках. Сейчас работает около 70 пунктов вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Александр Беглов заявил о новой вспышке COVID после несогласованной акции в Петербурге.