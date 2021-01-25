Беглов заявил о новой вспышке COVID после несогласованной акции в Петербурге

Результатом участия людей в несанкционированном митинге в Петербурге может стать новая вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19. Такое заявление сделал Александр Беглов.

Речь идет о несанкционированной акции протеста, которая развернулась в центре города в субботу, 23 января. По словам Беглова, многие переносят коронавирус бессимптомно, однако могут принести болезнь в семью и на работу и заразить окружающих.

Градоначальник отметил в эфире «Радио России», что снижение, которого удалось добиться медикам, может обернуться новой вспышкой.

Напомним, в субботу, 23 января, несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли в более чем ста городах России. В общей сложности, задержаны свыше 2,5 тысяч участников митинга, из них порядка 300 — несовершеннолетние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один из создателей «Бессмертного полка» получил перелом на несогласованной акции в Петербурге.