Один из создателей «Бессмертного полка» получил перелом на несогласованной акции в Петербурге

Врачи диагностировали перелом руки у одного из создателей акции «Бессмертный полк» Сергея Колотовкина, задержанного на несогласованном митинге в Петербурге.

Об этом стало известно сегодня, 24 января. Колотовкин рассказал в своем Facebook, что был задержан накануне недалеко от метро и доставлен в отдел полиции. Он чувствовал боль в руке, но надеялся, что отделается вывихом.

«Там нехороший перелом, гипсом не обойтись, предстоят операции», — написал активист.

Напомним, в субботу, 23 января, несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли в более чем ста городах России. В общей сложности, задержаны свыше 2,5 тысяч участников митинга, из них порядка 300 — несовершеннолетние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле сравнили число сторонников Навального и Путина в России.