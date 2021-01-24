Один из создателей «Бессмертного полка» получил перелом на несогласованной акции в Петербурге

Один из создателей &#171;Бессмертного полка&#187; получил перелом на несогласованной акции в Петербурге
Сергею Колотовкину предстоит операция. Фото: скриншот Facebook

Врачи диагностировали перелом руки у одного из создателей акции «Бессмертный полк» Сергея Колотовкина, задержанного на несогласованном митинге в Петербурге.

Об этом стало известно сегодня, 24 января. Колотовкин рассказал в своем Facebook, что был задержан накануне недалеко от метро и доставлен в отдел полиции. Он чувствовал боль в руке, но надеялся, что отделается вывихом.

«Там нехороший перелом, гипсом не обойтись, предстоят операции», — написал активист.

Напомним, в субботу, 23 января, несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли в более чем ста городах России. В общей сложности, задержаны свыше 2,5 тысяч участников митинга, из них порядка 300 — несовершеннолетние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле сравнили число сторонников Навального и Путина в России.

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