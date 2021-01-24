В Кремле сравнили число сторонников Навального и Путина в России

Несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли в более чем ста городах России. Фото: Gazeta.SPb.ru

Несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли в более чем ста городах России. Фото: Gazeta.SPb.ru

Президента России Владимира Путина поддерживают намного больше россиян, чем оппозиционера Алексея Навального. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, незаконные акции в поддержку блогера заинтересовали очень небольшой процент граждан. И добавил, что организаторы протестов пытаются раскачать ситуацию.

Песков отметил в эфире телеканала «Россия — 1», уважает все точки зрения, но выступает категорически против участия в несогласованных акциях.

Напомним, в субботу, 23 января, несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли в более чем ста городах России. В общей сложности, задержаны свыше 2,5 тысяч участников митинга, из них порядка 300 — несовершеннолетние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина рассказала о задержании детей на несанкционированной акции в городе.