Митянина рассказала о задержании детей на несанкционированной акции в Петербурге

В период проведения незаконных акций были случаи задержания несовершеннолетних граждан. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.
Об этом стало известно в воскресенье, 24 января. По ее словам, в настоящее время выясняется общее количество задержанных подростков. Соответствующие данные будут представлены уполномоченными органами.
Как сообщил 78.ru, Митянина отметила, что при задержании несовершеннолетних должностные лица правоохранительных органов связывались с родителями и передавали детей им.
Напомним, в субботу, 23 января, несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли в более чем ста городах России. В общей сложности, задержаны свыше 2,5 тысяч участников митинга, из них порядка 300 — несовершеннолетние.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все задержанные на несогласованной акции в Москве дети отпущены.