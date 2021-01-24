Митянина рассказала о задержании детей на несанкционированной акции в Петербурге

Анна Митянина заявила, что общее количество задержанных подростков в настоящий момент выясняется. Фото: gov.spb.ru

Анна Митянина заявила, что общее количество задержанных подростков в настоящий момент выясняется. Фото: gov.spb.ru

В период проведения незаконных акций были случаи задержания несовершеннолетних граждан. Об этом рассказала уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина.

Об этом стало известно в воскресенье, 24 января. По ее словам, в настоящее время выясняется общее количество задержанных подростков. Соответствующие данные будут представлены уполномоченными органами.

Как сообщил 78.ru, Митянина отметила, что при задержании несовершеннолетних должностные лица правоохранительных органов связывались с родителями и передавали детей им.

Напомним, в субботу, 23 января, несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли в более чем ста городах России. В общей сложности, задержаны свыше 2,5 тысяч участников митинга, из них порядка 300 — несовершеннолетние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все задержанные на несогласованной акции в Москве дети отпущены.