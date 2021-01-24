Все задержанные на несогласованной акции в Москве дети отпущены

Все несовершеннолетние, задержанные в субботу на несанкционированной протестной акции в центре Москвы, отпущены и переданы родителям. Такое заявление сделала уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

Об этом стало известно в воскресенье, 24 января. По ее словам, предварительно, в Москве было задержано около 70 детей. Никому из них не потребовалась помощь медиков.

Ярославская также отметила, что поговорила со всеми детьми о случившемся.

Напомним, в субботу, 23 января, несанкционированные митинги в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли в более чем ста городах России. В общей сложности, задержаны свыше 2,5 тысяч участников митинга, из них порядка 300 — несовершеннолетние.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на незаконном митинге в Петербурге задержали около 30 несовершеннолетних.