На незаконном митинге в Петербурге задержали около 30 несовершеннолетних

По информации детского омбудсмена в РФ Анны Кузнецовой, во время несанкционированной протестной акции в Санкт-Петербурге задержали порядка 30 подростков.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали и организаторов, и участников несанкционированных митингов 23 января об ответственности за привлечение к участию в акциях несовершеннолетних. Такие действия расцениваются как провокация и угроза общественному порядку.
Сейчас, когда незаконные митинги, проходившие по всей стране, подошли к концу, предварительно подсчитано количество детей, задержанных в различных регионах России. Так, в Москве на протестном шествии задержали около 70 подростков, в Петербурге — порядка 30. В общей сложности оказались в отделах полиции примерно 300 несовершеннолетних. Большинство из них, к счастью, уже переданы родителям.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального задержали супругу политика, Юлию.