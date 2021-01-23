На незаконном митинге в Петербурге задержали около 30 несовершеннолетних

"Детям не место в незаконных акциях, и в детской жизни не должно быть места для них!" - подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Фото: аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РФ.

"Детям не место в незаконных акциях, и в детской жизни не должно быть места для них!" - подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова. Фото: аппарат Уполномоченного по правам ребенка в РФ.

По информации детского омбудсмена в РФ Анны Кузнецовой, во время несанкционированной протестной акции в Санкт-Петербурге задержали порядка 30 подростков.

МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали и организаторов, и участников несанкционированных митингов 23 января об ответственности за привлечение к участию в акциях несовершеннолетних. Такие действия расцениваются как провокация и угроза общественному порядку.

Сейчас, когда незаконные митинги, проходившие по всей стране, подошли к концу, предварительно подсчитано количество детей, задержанных в различных регионах России. Так, в Москве на протестном шествии задержали около 70 подростков, в Петербурге — порядка 30. В общей сложности оказались в отделах полиции примерно 300 несовершеннолетних. Большинство из них, к счастью, уже переданы родителям.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на несанкционированной акции в поддержку Алексея Навального задержали супругу политика, Юлию.